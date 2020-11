SLEDUJTE: Lidé oslavují 17. listopad. Premiér Babiš na Národní třídě vyzdvihl význam svobody

Na Národní třídě, která je symbolem listopadových událostí roku 1989, se během dne chystá uctít Den boje za svobodu a demokracii řada politiků. Už ráno krátce před 08:00 přišel na místo premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Pod pamětní desku na průčelí Kaňkova paláce položili květiny a zapálili svíčky.

Premiér vyzdvihl význam svobody. „Ti, kteří to nezažili, si to možná neumí představit, jak to bylo předtím,“ řekl přítomným novinářům. Lidé by si podle něj měli svobody vážit, v této souvislosti připomněl situaci v Bělorusku.