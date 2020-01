Utajený pomník Jana Palacha v centru Prahy bude po desítkách let dokončen

Budova Federálního shromáždění vznikla rozšířením původního burzovního objektu ze třicátých let. Prager patřil k autorům vítězného návrhu, podle něhož by se vysloužilý prostor Peněžní burzy přeměnil na vhodné sídlo parlamentu. Přestavba začala v roce 1968 a v plánech se už se sloupem počítalo. Původně měl dům dokonce převyšovat.

Začátkem sedmdesátých let komunisté zhotovení skulptury i návrh na přejmenování sloupu zamítli, dokonce se zvažovalo jeho úplné odstranění. K tomu nakonec nedošlo, ale místo vyhrazené Pragerem v pylonu pro „Plamen“ zabral státní znak.

„Komunisti to zakázali. Ale pokaždé, když tamtudy jedu, tak se na ten kovový pylon podívám,“ říká syn autora plastiky Jan Chlupáč.

Myšlenku po půl století dotáhne do konce sochař Antonín Kašpar. Prázdné místo do roka zaplní jeho bronzová plastika. „Jedná se o dvě figury, jedna ženská, druhá mužská, které se vzájemně prolínají,“ popisuje vznikající sochu. Památník by měl na místě vzniknout zhruba do roka.

S Janem Palachem je spojena řada konkrétních míst. Některá z nich s jeho životními osudy přímo souvisí, jiná je naopak připomínají výhradně symbolicky.

V říjnu Národní muzeum otevřelo ve Všetatech na Mělnicku Palachův památník. Expozice vznikla v jeho rodném domě, ve vedlejší nové budově si pak návštěvníci mohou připomenout multimediální formou Palachův život i šedesátá léta v Československu.