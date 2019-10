Hrana zla a schody vedoucí nikam. Památník Jana Palacha připomíná osud upáleného studenta

Středečního aktu se zúčastní ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), ředitel Národního muzea Michal Lukeš nebo kardinál Dominik Duka. Původně měl být památník otevřen už v srpnu na výročí okupace, kvůli stavebním komplikacím ale došlo ke zpoždění.

Z původního domu, ve kterém rodina Palachova strávila půl století, zůstaly zachovány jen obvodové zdi. Celý vnitřek je vybourán a skrze stavbu prochází kovový hranol jako symbol zla i rozdělení společnosti. „Je to koncept architektů Pavly Melkové a Miroslava Cikána, kteří vyhráli soutěž. Jejich návrh je poměrně radikální, vytvořil opravdu velký prostor, který je pietním místem, do něhož zasáhla hrana zla. Je to symbolické znázornění jak srpnové okupace, tak činu Jana Palacha,“ vysvětlil ve Studiu 6 historik Petr Blažek.

Na návštěvníky bude v expozici emotivně působit několik předmětů včetně posmrtné Palachovy masky od sochaře Olbrama Zoubka a vlajky, kterou bylo přikryto Palachovo tělo po smrti.