Hořící mladík proti beznaději. Palach měl pistoli a chtěl s okupanty bojovat, nakonec ale škrtl sirkou

Estetik a kritik Jindřich Chalupecký upozornil, že reakce většinové veřejnosti se odehrávaly podle scénáře náboženských rituálů, v nichž mělo hlavní význam slavnostní obětování nevinného chlapce. „Palachův čin prolomil krunýř moderní racionalizace a obnažil hluboké základy archaického vědomí,“ popsal Chalupecký paradoxní vyznění pohřbu.

Poslední rozloučení na Olšanských hřbitovech se konalo již pouze za účasti rodiny, pozvaných hostů a novinářů. Nad hrobem kázal evangelický farář Jakub S. Trojan, který zdůraznil význam oběti Jana Palacha.

„V tomto cynickém století, v němž nás často děsí druzí, a my opět děsíme je, a v němž se mnohdy lekáme, jak jsme všichni vnitřně malí, on nás přivedl k tomu, abychom se ptali otázkou, která z nás může učinit velké lidi: Co jsem udělal já pro druhé, jaké je mé srdce, za čím jdu, čemu sloužím, co je pro mne nejvyšší životní hodnotou?“ ptal se Jakub Trojan.

Sebevrah, nebo mučedník?

Evangelický duchovní v řeči nad hrobem přirovnal Palacha k velkým náboženským osobnostem, jako byli Jan Hus, Jan Amos Komenský, Jeroným Pražský, Mahátma Gándhí, Albert Schweitzer či Martin Luther King. Palachův protest označil za „čin čisté lásky“, který „bude už navždy povzbuzením lidem unaveným, slabým bude výzvou k naději“.

Podobným způsobem Palachovu památku chápe teolog a katolický kněz Tomáš Halík, který jeho odkaz přijal podle vlastních slov jako závazek k mravní integritě a vzdoru vůči počínající normalizaci.

„Nebylo snadné obhájit etický smysl jeho smrti v křesťanských kruzích, kde mnozí poukazovali na to, že je to sebevrah, a sebevražda že je nepřijatelná z hlediska křesťanské morálky. Já jsem si vzpomněl na citát spisovatele Chestertona, že sebevrah je ten, který pohrdá životem, zatímco mučedník je ten, který pohrdá smrtí. A Jan Palach se mi zdál člověkem blízkým těm mučedníkům,“ uvedl k tomu Halík.