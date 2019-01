Zprvu zástupy za Palachovou rakví, pak dvacet let ticha

V dokumentu Charty 77 u této příležitosti autoři napsali: „Umřel, protože chtěl vykřiknout co nejhlasitěji. Chtěl, abychom si uvědomili, co se to s námi děje, abychom viděli, co to vskutku děláme, a uslyšeli, co to vskutku říkáme v tom čase ústupků, o kterých se říkalo, že jsou nezbytné, kompromisů, které byly vydávány za rozumné, a taktizování, o kterém se leckomu chtělo věřit, že je chytré. Vytrácelo se tehdy vědomí, že i pod největším tlakem musí při tom všem cosi zůstat, cosi základního, s čím na trh už nelze a bez čeho lidský život ztrácí svou nezadatelnou důstojnost.“

Bezpečnostní složky nasadily proti shromážděným policejní jednotky se psy, obušky a vodními děly, demonstranty rozháněly a zatýkaly je. Několik opozičních aktivistů včetně Václava Havla bylo trestně stíháno a Havel odsouzen k devíti měsícům vězení. Přes mohutné represe, nebo možná právě díky nim, se však v lednu opozice sblížila s dosud převážně pasivní veřejností.

Lidé se na Václavském náměstí scházeli i v dalších dnech a série otevřených masových protestů vstoupila do historie totalitního Československa jako Palachův týden. Příslušníci policie a jejich pohotovostní pluky během pěti dní zadrželi asi tisíc čtyři sta osob, přičemž často nerozlišovali mezi účastníky demonstrací a náhodnými chodci a cizinci. Oficiální média sice o pražských událostech informovala zkresleně a snažila se veřejnost zastrašit, zprávy o Palachově týdnu si však lidé předávali ústně a především je vysílaly zahraniční rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Vrátil se a promluvil znovu

„Mnozí se v souvislosti s Palachovou obětí ptají: Nebylo to zbytečné? Pochopitelná otázka,“ říká Jakub Trojan. „Zdálo se těch dvacet let, že to bylo zbytečné. Ovšem není pozoruhodné, že najednou, v lednu 1989 tu byl Palachův týden? Odkud to ti mladí vzali, když si jeho jméno nemohli přečíst v novinách, v časopisech?“ ptá se farář a teolog. „No otcové a matky jim to říkali. Nebo přátelé jim to říkali. O Palachovi se vykládalo v rodinách, předávalo se to. A ti dvacetiletí potom vyšli do ulic.“

Jakub Trojan přiznává, že byl ohromen tím, jak Palachův čin po dvou desetiletích oslovil tisíce mladých lidí.

„Najednou bylo Palacha plno. A lidé chápali, že jsou na ulicích smeteni proudem vody, že je ženou policajti, že je zatýkají. Chápali to jako drobnou oběť, která ve světle té Palachovy oběti dávala smysl. Takže režim ho chtěl zapudit, vyhnat z našich myslí a on se tam najednou vrátil a promluvil znovu.“