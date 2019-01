Palach neříkal: Já se obětuji, abyste mne uctívali. Co dnes skrývá jeho odkaz?

2) Odkaz Jana Palacha je nadčasový. Pokud ho máme dnes vykládat jako součást národního panteonu, pak jako člověka, který obětoval svůj život na podporu politického angažmá veřejnosti. On měl dva politické požadavky: zrušte cenzuru a zakažte šíření Zpráv, tehdejší propagandy. Pokud tyto požadavky nebudou splněny, tak vstupte do generální stávky. To znamená, že Palach neříká: Já se obětuji, abyste mne uctívali, ale říká: Vyzývám vás, abyste konali, a formuluji pro vás program, který máte prosazovat. Když si uvědomíme, co by znamenalo zrušení cenzury, tedy obnovu toho publicistického, reportážního a literárního kvasu, který začal mohutnět rok před tím, to by byla obrovská společenská a politická změna.

Palach vytvořil svou obětí prostor. Když se upálil, přivedl do ulic množství lidí, kteří však už neprosazovali politický program, který jim připravil. Bylo by zajímavé pokusit se odpovědět na otázku, proč se toho politického programu tehdy nikdo viditelně nechopil. Ze všech stran naopak přišla velmi silná iniciativa utlumit Palachovu výzvu, kromě jiného motivovaná obavou, že jsou tu skutečně další lidé, kteří se také mohou upálit.

Štěpán Hulík

filmový historik, scenárista, autor scénáře série Hořící keř

1) Možná takové oblasti jsou. Nikdy nebudeme vědět všechno, vždycky uvidíme jen část obrazu, kterou se po svém budeme snažit interpretovat. Sám za sebe si ale myslím, že je to tak správně. Víme teď podle mého právě tolik, aby příběhu Jana Palacha mohlo zůstat tajemství, které k němu patří.

2) I zásluhou té nedořečenosti a neuchopitelnosti, o které jsem mluvil výše, zůstává Palachův čin pořád živý. Je to pořád otevřená a bolavá rána. Je to otázka, kterou Palach před padesáti lety položil každému z nás právě teď. Ta otázka má mnoho vrstev a v různých dějinných chvílích k nám každá z nich bude promlouvat s jinou intenzitou.

V téhle chvíli, v České republice roku 2019 rozdělené názorovými zákopy, by neměla zapadnout Palachova výzva k jednotě, k usilování o společný cíl. Možná právě vědomí společného směřování a programu je tím, co z různorodé skupiny lidí utváří něco, čemu říkáme národ, a z pouhého státu něco, co se dá nazvat vlastí. Nechci Janu Palachovi ubližovat svými interpretacemi, ale mám pocit, že tohle všechno on podvědomě vnímal a věděl.