Listopad začal už v lednu. Cesta rokem, který změnil dějiny

Už třetí lednový týden roku 1989 komunistickým režimem v Československu otřásl. Násilné potlačení pietní akce, která měla připomenout 20. výročí úmrtí Jana Palacha, vyústilo v sérii protirežimních demonstrací. Zapojily se do nich tisíce lidí, a protože trvaly sedm dní, dostaly označení Palachův týden. Síla protestů překvapila nejen vládnoucí komunisty, ale i opozici. Události vešly do dějin jako první otevřená a masová demonstrace proti režimu od roku 1969. Policie zatkla na 800 lidí. Osm předních aktivistů, mezi kterými byl i Václav Havel, komunistická justice obvinila z výtržnictví a uvěznila.

Zásadním výsledkem „kulatých stolů“ v Polsku byla dohoda o volbách naplánovaných na léto, jichž se bude moci zúčastnit i opozice. Nakonec Solidarita v těchto volbách zvítězila, čímž komunistický režim v Polsku definitivně padl a země nastoupila cestu k demokracii. Také v Maďarsku, které se už během osmdesátých let vydalo cestou pozvolných reforem, se na konci července konají volby, v nichž jsou do parlamentu zvoleni zástupci opozice.

Generální tajemník komunistické strany Miloš Jakeš pronesl nezapomenutelný projev v Červeném Hrádku. Záznam vystoupení vyvolával salvy smíchu a Jakeš se stal nechtěnou komediální hvězdou. Zlidověly pasáže o signatářce Několika vět Haně Zagorové nebo o nesnadné přestavbě socialistického zřízení: „To není jednoduchý proces, ta přestavba. Není. To je proces, bych řekl, v kterým se ne každý dost vyzná, a proces, do kterýho mohou vstoupit nepřátelé a vypadají při tom jako přátelé, určitou dobu.“ Zmatená řeč, která se šířila díky vysílání Rádia Svobodná Evropa, byla pro mnohé Čechy i Slováky signálem, že vládnoucí režim není tak silný, jak se tváří při rozhánění opozičních demonstrací.

25. srpen: Prognostik Zeman v televizi

Tehdejší prognostik Miloš Zeman jako host vystoupil v televizním Hospodářském zápisníku a popsal neutěšený stav socialistické ekonomiky i společnosti. Zeman přitom přišel do vysílání, aby odvolal to, co předtím napsal v Technickém magazínu. V něm označil socialistické Československo za zaostalou zemi a otevřeně kritizoval tehdejší režim. Místo mírných slov ale diváci Hospodářského zápisníku slyšeli od Zemana ještě tvrdší kritiku. Avizoval tehdy třeba to, že Československo čekají stávky a demonstrace. Pro současného prezidenta znamenalo jeho vystoupení konec na pracovišti. Fakt, že se předtočený Hospodářský zápisník dostal k divákům, se dá označit za shodu náhod. Svou roli sehrály probíhající prázdniny, kdy vedoucí služba nefungovala jako obvykle.