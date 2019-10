Výročí republiky si KSČ před třiceti lety pohlídala. S předstihem zadržela odpůrce včetně Havla

Nadcházející výročí vzniku Československé republiky nenechalo v roce 1989 úřady v klidu. „Dostaly 'originální' nápad, že letošní vojenskou přísahu výjimečně přesunou na Václavské náměstí,“ informovala před třiceti lety už svobodná maďarská televize MTV.

Státní moc také zadržela mnoho odpůrců režimu včetně Václava Havla. „Říkala jsem jim, že nemůže, že je manžel nemocný, že má horečku 39 stupňů. Oni řekli, že to nebude dlouho trvat, ať s nimi jde,“ svěřila se před třiceti lety televizi MTV Olga Havlová.

Na Pankráci požádal Havel o vyšetření; nakonec byl odvezen do Nemocnice Na Františku. Tam si ho lékaři nechali. „Československá společnost dává stále otevřeněji najevo svoji nespokojenost,“ popsal Havel to, co se dělo 28. října 1989.