Aktivisté před 30 lety žádali o povolení demonstrace signatářů Několika vět. Režim řekl ne a zatýkal

„Agresivita organizátorů nelegálních akcí vzrostla. Do provokačních akcí zapojili i kriminální živly,“ odvysílala Československá televize v druhé půli září roku 1989 před podzimními výročími v hlavním vysílacím čase pořad, který odsuzoval protirežimní demonstrace, jež se uskutečnily v roce 1988.

Půjde to Stuha

Plán na společnou manifestaci všech signatářů Několika vět se tak přesunul na Den lidských práv 10. prosince. Zároveň však mnohé studentské skupiny, nezávisle na sobě, připravovaly akce na 17. listopad.

„Nemysleli jsme si, že všechno půjde velice snadno. My jsme věděli, že to půjde ztuha. A to je právě ta jedna slovní hříčka, která mě vedla k tomu názvu,“ vysvětlil zakladatel studentského hnutí Stuha Jan Dus.

„Měli jsme pocit, že ostrá konfrontační rétorika nikam nepovede, už proto, že jsme tehdy režim vnímali – možná špatně – jako mnohem silnější, než ve skutečnosti byl,“ sdělil další člen Stuhy Martin Klíma.