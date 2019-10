Legendární přání panu Vaňkovi. Před 30 lety komunistický režim omylem pogratuloval Havlovi

video Události ČT: Třicet let od přání Ferdinandu Vaňkovi

„Byla to spíš taková poťouchlost, snaha komunistům něco provést,“ uvedl před čtyřmi lety autor inzerátu Petr Rýgr.

Jedná se o nejslavnější inzerát své doby, který přitom na první pohled nebyl ničím výjimečný. Petr Rýgr v něm ale přiměl totalitní režim poděkovat za namáhavou práci a popřát k narozeninám tomu, kdo proti němu bojoval. Stálo ho to tehdy nemalých 460 korun.

Někdejší tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel vzpomíná, že se po vytištění inzerátu tehdejší disident číslo jedna výtečně pobavil. „Ono to totiž bylo v jeho stylu humoru, takové trošku poťouchlé a konspirativní,“ řekl Hanzel.

Blahopřání vyšlo v sobotní příloze deníku dva dny po 53. narozeninách tehdy budoucího prezidenta. I díky Havlově fotografii, která se v tisku objevila poprvé po dlouhé době, mělo nečekaný úspěch.

„Ten den alespoň v Praze zmizelo Rudé právo z kiosků, kde se prodával tisk, to bylo podezřelé, takže to zkoumali a velice rychle na to přišli,“ vylíčil Hanzel. O inzerátu navíc už večer informovala Svobodná Evropa.

„Někdy, abyste si sám sebe mohl vážit, uděláte něco, i když máte třeba starost, co z toho bude,“ vysvětlil svou motivaci už dříve Rýgr.

Nakonec jeho čin ale žádné následky neměl. Potrestat už komunisté Petra Rýgra nestihli. Za necelé tři měsíce po otištění inzerátu se totiž z oslavence a disidenta stal prezident.