Paní Zagorová i bojleři. Před třiceti lety přednesl Jakeš projev na Červeném Hrádku

„Ten objekt paradoxně není v nějakém špatném stavu, že by hrozila havárie,“ říká Soukup. Obvod se podle něj snaží zatím alespoň zajistit střechu, aby do něj nezatékalo. „Je ale vidět, že je už dlouho opuštěný a určitě by si zasloužil nějakou budoucnost, která by mu slušela,“ míní starosta.

Nápad Červený Hrádek zrekonstruovat není novinkou, s plánem přišel Soukupův předchůdce na radnici. Hlavní sál by se rozdělil na dvě podlaží – v přízemí by děti chodily do školky a v patře by bydleli senioři. Hotová studie počítá s moderním ekologickým řešením se zelenou střechou.

Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových dům převedl na Plzeň, ta ho svěřila do správy obvodu. Doubravce se ale nedaří sehnat nutné dotace na školku a byty. „Případně se snažíme najít i nějakou jinou dotaci, dokážeme si představit, že by třeba i celý objekt byl jako dům s byty pro seniory, kde by se mohli sami o sebe starat,“ poznamenal starosta.