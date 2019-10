Sametová revoluce je pozitivní událostí pro dvě třetiny Čechů. Kladně ji hodnotí majetnější a vzdělanější

„Třetina populace vidí nějaká pozitiva i na období před revolucí, ale když se má rozhodnout, tak přece jen říká, že je to lepší teď. Vypovídá to o tom, že to vidění není černo-bílé, že se musíme ptát na to, co bylo pozitivní a negativní. To jsme dělali i v tomto průzkumu, snažili jsme se zmapovat různé oblasti, ne jen zhodnotit jako historickou událost,“ vysvětluje vedoucí CVVM Paulína Tabery.

Poměry před rokem 1989 považují za lepší respondenti z Ústeckého a Moravskoslezského kraje a lidé z malých měst do 5000 obyvatel. Naopak nynější preferují častěji Pražané a obyvatelé Královéhradeckého kraje. V Karlovarském a Libereckém kraji se pak ve zvýšené míře objevovalo neutrální hodnocení.