Před 30 lety se hroutila NDR. Bez vás bychom zlom nezvládli, řekl o Československu Steinmeier

„Jiskra přeskočila na další země, na Maďarsko, které na jaře 1989 otevřelo své hranice, na tehdejší Československo,“ poznamenal k zemi, přes jejíž západoněmeckou ambasádu v roce 1989 do spolkové republiky vycestovalo kolem 15 tisíc východních Němců.

„Epochální zlom … by bez boje našich východních sousedů za svobodu zřejmě vůbec nebyl možný,“ uvedl německý prezident. Připomněl, že v Polsku se lidé už léta předtím komunistickému režimu vzpírali.

Den, kdy „strach změnil strany“

„Co se stalo ve východní Evropě, určitě povzbudilo lidi v NDR,“ míní Steinmeier. I zde se podle něj občané postupně zbavovali strachu a začali nedemokratickému režimu jasně dávat najevo, co si myslí.

Nejvýrazněji to do té doby bylo vidět 9. října 1989 právě v Lipsku, kde do ulic vyšlo přes 70 tisíc lidí a režim už jim nedokázal čelit. „Strach změnil strany a po tomto 9. říjnu už v NDR nic nebylo jako předtím,“ podotkl Steinmeier.

Lidé podle něj za svobodu a demokracii protestovali odvážně i přes to, že se mluvilo o „čínském řešení“, tedy o možnosti, že je režim zmasakruje po vzoru brutálního zákroku čínské armády proti demonstrantům na náměstí Nebeského klidu v červnu 1989.