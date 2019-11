„Uvidíme se na Západě.“ Jako první propustila Berlínská zeď dva přátele, kteří ji pomáhali zbořit

Schabowskiho omyl

Východoněmecká tisková agentura ADN reaguje na nečekaný vývoj zprávou s neutrálním titulkem „Vládní mluvčí o nových pravidlech pro cestování“. Západní agentury Reuters a DPA vydávají nejprve zprávu o tom, že občané NDR mohou okamžitě vycestovat do SRN. Agentura AP ale vzápětí doslova napíše, že „NDR otevírá hranice“, přestože tato interpretace skutečnosti zcela neodpovídá.

Na oné slavné tiskové konferenci sice člen stranického politbyra Günter Schabowski skutečně krátce před sedmou hodinou oznamuje zjednodušení cest do zahraničí. Následná otázka jednoho z novinářů, odkdy začne nařízení platit, ho však zaskočí.

Schabowski v rozpacích listuje papíry. „Podle toho, co vím, to vstupuje… je to okamžitě, neprodleně,“ odvětí nepřesvědčivě. Nařízení má přitom platit až od následujícího dne a lidé si podle něj mají spořádaně chodit na úřady pro povolení. Schabowski to neví, protože se příslušného zasedání osobně neúčastnil.

Všem není hned jasné, co jeho vyjádření znamená. Po půl osmé však novinku odvysílá východoněmecká televize. V pořadu „Aktuelle Kamera“ ji jako druhou zprávu v pořadí monotónním hlasem odříká hlasatelka Angelika Unterlaufová. „O soukromé cesty do zahraničí lze odteď požádat bez dalších podmínek.“

V osm večer hlásí zpravodajská relace Tagesschau západoněmecké televize ARD, kterou už v té době „chytá“ většina východoněmeckých domácností, že „NDR otevírá hranice“. Tisíce východních Němců vypínají televizi a vydávají se k hraničním přechodům.