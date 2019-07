Narozeniny kardinála Tomáška vedly k demonstraci proti Husákovi. Před třiceti lety přestával režim s církví bojovat

Respektujeme kardinála Tomáška, zaznělo čtyři měsíce před pádem režimu

Několik týdnů předtím napsal kardinál Husákovi dopis, ve kterém žádal demokracii a odmítnutí marxistické ideologie. „V ústavě je třeba výslovně a jednoznačně stanovit právo každého občana žít podle své víry a veřejně ji vyznávat,“ stálo v listu.

Komunistický režim byl v létě 1989 jiný než dřív. Zatímco předtím komunisté kardinálova slova ignorovali nebo odmítali, Husák nabídl Tomáškovi podíl na přípravě nové ústavy.

Kardinálovo jméno zaznělo i ve slavném projevu na Červeném hrádku. „My proti Tomáškovi samozřejmě nic nemáme, je to představitel církve, musíme ho tak respektovat. Představuje x milionů, my nevíme, kolik je katolíků. A my ho respektujeme jako představitele pražské diecéze, oni by ho chtěli udělat představitelem celé země,“ tvrdil 17. července tehdejší generální tajemník KSČ Miloš Jakeš.