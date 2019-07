Výročí úmrtí kardinála Tomáška: Doba je jiná, jeho význam ale neupadá

František Tomášek se narodil 30. června 1899 ve Studénce. Jeho otec tu byl řídícím učitelem a varhaníkem v kostele. Zemřel ale, když Františkovi bylo šest, a matka se přestěhovala i s dětmi do Olomouce. Po vypuknutí první světové války ještě jako septimán na gymnáziu František narukoval. Jen kvůli tomu, že onemocněl tuberkulózou, nakonec neodešel na frontu.

Pro jeho hluboký duchovní život a vzdělanost si ho vybral olomoucký arcibiskup Josef Matocha jako svého nejbližšího spolupracovníka a tajně ho v roce 1949 vysvětil na biskupa. „Tomášek byl vysvěcen v domácí kapli Arcibiskupského paláce a k přísně hlídanému Matochovi se dostal za tmy zadním vchodem, když předtím přelezl plot,“ popsal historik Josef Šebek v rozhovoru pro Katolický týdeník. Brzy na to byl František Tomášek na několik let internován bez soudu na nucené práce v želivském klášteře.

Generál bez vojska

Po odchodu kardinála Josefa Berana do Vatikánu se stal Tomášek apoštolským administrátorem na pražské arcidiecézi. Jedním z důvodů bylo i to, že nepocházel z Prahy. Sám František přirovnal své jmenování do Prahy k roli parašutisty, který byl shozen na neznámé území.

Jako účastník všech čtyř zasedání Druhého vatikánského koncilu měl kontakt s Římem, a tedy se světovou církví, a tak aspoň trochu narušoval naši izolaci v komunisty ovládané české kotlině. Nezabýval se zdaleka všemi zásadními koncilovými teologickými tématy, ale byl jednoznačným stoupencem liturgické reformy a biblického vzdělávání, péče o rodinu a pozornosti k chudým.