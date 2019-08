Prognostik Zeman a hudebník Kocáb v létě 1989 z obrazovky napadli režim

Tehdejší prognostik Miloš Zeman přišel do televizního vysílání, aby odvolal to, co předtím napsal v Technickém magazínu. V něm označil socialistické Československo za ve skutečnosti zaostalou zemi a otevřeně kritizoval tehdejší režim.

Místo mírných slov ale diváci Hospodářského zápisníku slyšeli od Zemana ještě tvrdší kritiku. Avizoval tehdy třeba to, že Československo čekají stávky a demonstrace. Pro současného prezidenta znamenalo jeho vystoupení konec na pracovišti.

Skutečnost, že se předtočený Hospodářský zápisník Československé televize vůbec dostal k lidem, se dá označit za shodu náhod. Svou roli totiž sehrály probíhající prázdniny a vedoucí služba nefungovala jako obvykle. Zápisník díky tomu prošel do vysílání.