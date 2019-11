Básnická licence Tomáše Halíka z ní udělala patronku revoluce. Před 30 lety byla svatořečena Anežka Česká

Anežka patří vedle svatého Václava mezi nejznámější české světce. Důvod je zřejmý: její svatořečení se podivuhodně propletlo s průběhem sametové revoluce. „To, že k Anežčinu svatořečení došlo až v tomto století, není jistě náhodné. Svatá Anežka má zřejmě dary, které Boží prozřetelnost určila právě pro vaši generaci,“ řekl tehdy českým poutníkům, kteří se vydali do Říma, Jan Pavel II. On sám měl přitom zásadní podíl na tom, že ke kanonizaci české světice po stovkách let došlo. Anežka se tak i dnešním lidem stala symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným. „Byla to světice a princezna. To vystihuje obě podstaty Anežky, tedy světice, která založila klášter, žila asketickým životem, rozhodla se nikoliv pro ženicha pozemského, jak víme z legend, ale pro ženicha nebeského. Ale byla to současně hrdá dcera královská,“ říká historik umění Jan Royt. Raději do kláštera Anežka byla nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. V rámci mocenských zájmů a sňatkové politiky jejího otce tak bylo už v roce 1211, kdy se narodila, jasné, že ji čeká svatba s některým z významných evropských panovníků. Nápadníci byli celkem čtyři. První z nich zemřel, když byla Anežka ještě dítě. Druhý a třetí nakonec zvolili jinak. A čtvrtého možného ženicha už jako devatenáctiletá dívka odmítla sama, ačkoliv šlo o německého císaře Fridricha II. Její autoritativní otec totiž právě zemřel a bratr Václav I., který usedl na trůn, jí nechal svobodu volby.

Anežka zvolila vlastní cestu. Za přispění královských peněz a svého věna vybudovala na břehu Vltavy špitál, útulek pro chudé a klášter, do kterého sama vstoupila a stala se jeho představenou. Inspirovala ji patrně osobnost o generaci mladšího Františka z Assisi, který se stal vzorem pokory, chudoby, hluboké víry a péče o ty nejslabší. Anežku ovlivnily také výrazné ženy té doby, jako Františkova duchovní sestra svatá Klára, které se rozhodly jít cestou duchovního života a charitativní činnosti. „Když žena chtěla být emancipovaná nebo žít plným životem, jak si to dnes představujeme, tak nejlépe se to dalo učinit v nějaké duchovní instituci, protože tu instituci mohla vést. Takže pro ni to určitě byla realizace,“ vysvětluje historik Petr Kubín v pořadu Historie.cs.

přehrát video Historie.cs: Anežka Česká – princezna a světice

Podle Kubína symbolizuje Anežka především dvě nadčasové hodnoty, které se týkají života státu i církve. „Zaprvé aspekt sociální, to znamená špitál, který dala zřídit a zaplatila a který byl dlouhá staletí největším v Praze. Pro církev pak ideál františkánský, to znamená nemít moc a nemít peníze. K tomu se církev musí vracet v každém století.“ Při špitále pak vznikl také rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Anežka se tak stala jedinou zakladatelkou mužského řeholního řádu a zároveň zakladatelkou jediného řádu, který vznikl na českém území. A připomínají se také zásluhy Anežky Přemyslovny o mír v zemi. Tím, že zmírnila spor mezi Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II., patrně zabránila vzniku dvojvládí a válce v Čechách. Světice bez těla V roce 1281 Anežka ve věku 71 let umírá a je pohřbena v místě, kde působila, tedy v klášterním chrámu na Františku. Její ostatky byly však později, snad kvůli povodním, vyzvednuty a přeneseny na jiné, dodnes neznámé místo. Právě to se na příští stovky let stane překážkou jejího svatořečení. Kanonizace totiž znamená vynesení ostatků na oltář a zápis do kánonu. A podle církevních předpisů svatořečit bez těla nebylo možné.

přehrát video Podívejte se na dokument Anežka Česká

Anežku přitom už její současníci označovali za svatou. O její kanonizaci usilovala její praneteř Eliška v roce 1328, ale neuspěla. A neuspěl ani Eliščin syn Karel IV. nebo jeho syn Václav IV. Po ztrátě ostatků se zdálo, že cesta k svatořečení je zavřená. Už v polovině 15. století pronesl litoměřický probošt Jan Papoušek slavné proroctví, že šťastné časy v české zemi nastanou teprve tehdy, až bude nalezeno tělo svaté Anežky. Přesto byla Anežka zařazena mezi tradiční české zemské patrony. A roku 1874 dosáhl pražský arcibiskup Bedřich Josef Schwarzenberk alespoň toho, že byla prohlášena za blahoslavenou, což je nižší stupeň kanonizace. Zázrak v paláci El Escorial Až v padesátých letech 20. století se objevila překvapivá informace, že by část Anežčiných ostatků mohla být uložena ve španělském královském paláci El Escorial, kam se měly dostat v období baroka. V roce 1952 tam proto relikvie přijel hledat český františkán Šimon Zuska. Jenže v paláci byly za hlavním oltářem uloženy tisíce schránek s ostatky a jejich seznamy se ztratily během španělské občanské války. „Dostal jsem se tam, ale chyběl seznam a já měl hledat. Zamkli mě a já nevěděl, odkud začít. Hodinu a půl jsem se jen modlil, jak se do toho dostat. Poté přišel správce a zeptal se mne, jestli věřím na zázraky. V ruce měl obálku. V právě došlé poště nalezl psaní se seznamem ostatků,“ vyprávěl Zuska o jedné ze zvláštních okolností, které jsou s Anežkou spojeny. Tak byl po stovkách let dohledán alespoň fragment ostatků, konkrétně spodní čelist. Její část je od roku 1989 uložena v kapli katedrály svatého Víta. Ačkoliv nebylo možno přesvědčivě ověřit, že jde skutečně o relikvii Anežky, církev přesto začala s procesem jejího svatořečení. Podmínky v podobných případech byly totiž zmírněny. O to, že se věci konečně daly do pohybu, se zasloužil mimo jiné kardinál Josef Beran, který byl po komunistickém puči perzekvován a žil v nuceném exilu v Římě.