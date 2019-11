Stovky českých poutníků přijely do Říma, aby symbolicky poděkovali svaté Anežce České za dar svobody

Stovky poutníků s vlajkami, trikolórou nebo s odznakem s vyobrazením Anežky České v klopě se sjely do Říma, aby se zúčastnily české národní poutě k oslavě světice a patronky. V úterý uplyne třicet let od chvíle, kdy přemyslovskou princeznu svatořečil papež Jan Pavel II. Mnozí z poutníků a kněží přijeli po třech desítkách let podruhé.

František Helebrand zamířil do Říma z Hradce nad Moravicí. „Děkujeme za dar svobody,“ řekl před bohoslužbou v bazilice svatého Klimenta a zavzpomínal, jak organizoval cestu do Říma před třiceti lety. „Přihlásilo se mnoho lidí, museli jsme trochu prověřovat, zda jsou věřící a nechtějí se třeba jen pod záminkou cesty do Říma dostat na Západ,“ připomněl dobu v totalitě.

Poutníci z celého Česka se znovu, přesně po 30 letech, vrátili do Říma. Vzdát hold Anežce České. Její svatořečení v roce 1989 znamenalo první okamžiky duchovní a občanské svobody. Start v 11 hodin u hrobu slovanského věrozvěsta sv.Cyrila v Bazilice sv.Klimenta. pic.twitter.com/0A4RSBmmou — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) November 11, 2019

Svatořečení Anežky v Římě 12. listopadu 1989 bylo velkou událostí nejen pro věřící, ale bývá vnímáno i jako symbol a předzvěst pádu komunistické vlády v Československu.

„Vyjeli jsme 8. listopadu, prožili jsme pak už v autobuse velkou radost, když jsme se dozvěděli, že padla Berlínská zeď. To nám vlilo do žil velkou naději a druhý moment byl v aule Pavla VI., kdy jsme skandovali: Papež musí do Prahy a to už jsme věřili, že se ten okamžik musí uskutečnit,“ vzpomíná dnes poutník.