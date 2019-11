Komunistický režim se začal drolit v Teplicích. Ekologické demonstrace ukázaly, že se lidé už nebojí

„Zbyšek za mnou přišel na konci října. Pak jsme udělali 300 letáků, já jsem je psal na psacím stroji,“ vzpomínal na události Krčmář. Letáky se pak chlapcům podařilo rozšířit po městě i díky známým z undergroundového prostředí. Do distribuce se zapojili i lidé, kteří měli zkušenosti ze šíření ilegálních Lidových novin a dalších zakázaných tiskovin.

Mladíkům se tak během krátké doby podařilo umístit všechny archy na autobusové zastávky, zdi veřejných budov či lampy, část letáků roznesli přímo do poštovních schránek. Při tom se ale nevyhnuli pozornosti Veřejné bezpečnosti.

„Naložili nás do žigulíku a odvezli na okresní komisařství. Tam nás drželi asi čtyři hodiny. Nadávali nám, křičeli na nás, co si to dovolujeme. Samotný výslech byl ale v klidu, nepamatuji si ani, že by po mně chtěli třeba nějaká jména,“ popsal v roce 2009 v rozhovoru pro iDNES Jindrův spolupracovník Jindřich Uhlíř. Akci se tak policii překazit nepodařilo.

Demonstrovali mladí lidé, ale i jejich rodiče

V sobotu 11. listopadu se začali na náměstí scházet první demonstranti – celkem jich přišlo asi osm stovek. Většinou šlo o mladé lidi, někteří z nich měli plynové masky nebo roušky přes ústa. Vedle náctiletých z punkových kapel a studentů konzervatoře přišli i nespokojení rodiče. Všichni skandovali jen hesla o čistém vzduchu, takže policii nedali záminku k zásahu.

O den později se již na náměstí shromáždilo přes tisíc lidí a začaly drobné potyčky s ozbrojenými složkami Veřejné bezpečnosti. Večer pak vznikla petice, která požadovala, aby vedení města uspořádalo veřejné shromáždění s občany o řešení ekologické situace.