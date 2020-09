ŽIVĚ: Poslanci jednají o vyhlášení nouzového stavu, Prymula by chtěl sport bez fanoušků nebo zákaz muzikálů

Členové vlády ve středu seznámili poslance s důvody zamýšleného vyhlášení nouzového stavu a s jeho dopady. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) by také v rámci zpřísněných opatření vyhlásil zákaz některých předmětů ve školách, sportovní utkání by byla bez diváků a omezení by se dotkla i divadel. Sněmovna by po tomto bodu programu mohla zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat nová pravidla takzvaného kurzarbeitu.