Vnitřní aktivity chceme omezit na deset a vnější na dvacet osob, avizuje Prymula

Na čtrnáct dní. Pak se uvidí

Chystaná obnova sociálního útlumu se už podle ministrova dopoledního vyjádření má týkat nadcházejících čtrnácti dní (od pondělního zavedení). Záměrem je snížit takzvané reprodukční číslo, které udává rychlost šíření nákazy, pod hodnotu 1; v neděli se pohybovalo mezi 1,26 a 1,29.

„Bohužel jsem dostal úlohu, abychom byli schopni epidemii zpomalit. To je nevděčná záležitost, spílá mi polovina národa. Nedělám to kvůli oblibě, ale nic jiného nám nezbývá,“ doplnil Prymula v Událostech, komentářích. „Nechali jsme to dojít do podoby, kdy jsme se dostali do exponenciálního čísel. Udělat to musíme. Uzávěr by měl být pouze na čtrnáct dnů, pak se to pokusíme znovu uvolnit.“