Střední školy by mohly být zavřené déle než chystaných 14 dní, připustil Plaga

Plaga: Školy by se po 14 dnech mohly obnovit jen omezeně

„Pokud se bavíme o žlutých a červených krajích a omezení na čtrnáct dní v nich, tak je to cesta, kterou se ubíráme,“ řekl Plaga a dodal: „Pokud se bavíme o omezení osobní přítomnosti žáků, bavíme se o středních a případně vyšších odborných školách.“

Střední a vyšší odborné školy by se naopak měly od příštího pondělí přesunout za monitory počítačů. Konkrétní rozsah distančního vzdělávání ministr, jenž byl i hostem Interview ČT24 , nechtěl s odkazem na nadcházející tiskovou konferenci specifikovat, týkat by se ale měla žlutých a červených okresů v republikovém semaforu.

Připravovaná vládní opatření mají zabránit prudkému šíření nákazy koronaviru, kterou Česko v posledních týdnech prochází. Jejich konkrétní podoba není jasná, v případě školství budou ale z utužení režimu vyňaty mateřské a základní školy včetně nižších ročníků gymnázií – tak to aspoň po jednání s šéfem zdravotnického resortu Romanem Prymulou uvedl ministr školství Robert Plaga.

Za čtrnáct dní možná jen praktické předměty

Prymula plánuje omezení na čtrnáct dní s cílem snížit reprodukční číslo, které udává rychlost šíření nákazy. V neděli se pohybovalo mezi 1,26 a 1,29 a opatření by podle něj měla vést k tomu, aby se snížilo na 0,9 až 0,8. Střední školy podle něj přispívají k šíření nákazy hned z poloviny.

Ministr školství pak ve vysílání ČT24 připustil, že chystaná uzávěra může trvat i déle než dva týdny. „Co se týká školství, cílový stav, pokud se podaří srazit číslo pod jedna, je vrátit žáky zpátky do škol, myšleno středních škol a škol vysokých,“ prohlásil. Současně ale připustil, že pokud by nedošlo ke snížení reprodukčního čísla, bude se výuka za dva týdny obnovovat jen omezeně.

„Kdyby to nešlo optimálním scénářem návrat všech zpět, je důležité ochránit odborné a praktické vyučování na středních školách, protože to je nenahraditelné distanční výukou,“ nastínil prioritní oblasti pro půlku října. „Zároveň je třeba se věnovat primárně posledním ročníkům a dostat je zpátky k formě prezenční výuky.“

Po deseti dnech od zavedení nového režimu, čili ve středu za čtrnáct dní, by podle Plagy mělo být zřejmé, jak se osvědčil. O případném omezení výuky na vyšších stupních základních škol proto zatím odmítá spekulovat; ve hře by prý bylo teprve ve chvíli, kdyby se reprodukční číslo dostalo k hodnotě 2, „ale to musí rozhodnout epidemiolog“, uvedl.

„Stejně jako Angela Merkelová jsem přesvědčen, že vzdělávání je prioritou a pokud je třeba něco zachovat, je to vzdělání jako vklad do dalších generací,“ uzavírá ministr. „Opatřením ve školství by měla předcházet opatření ve všech dalších oblastech,“ konstatoval.