Skupinová imunita proti covidu není praktické řešení, varují vědci

Tuto možnost zvažovala vláda britského premiéra Borise Johnsona, několikrát ji také zmínil švédský epidemiolog Anders Tegnell. Obě země ji ale rychle opustily a zavedly pravidla omezující množství lidí, kteří se smí setkávat na jednom místě.

„Koncept stádní imunity je opravdu lákavý, protože naznačuje konec hrozby covidu-19,“ uvedl Toby Brett, hlavní autor nové studie. „Tento přístup ale nemíří k vymizení nebo likvidaci nemoci – proto by potřeboval neustálou úpravu opatření, která by udržovala jisté množství nakažených. Nesmělo by jich být příliš málo, ale ani příliš mnoho, protože by to vedlo k zahlcení zdravotnických kapacit,“ doplnil Brett. „Proto je strategie skupinové imunity podobná chůzi po téměř neviditelném laně,“ varuje vědec.

Mitigace, nebo imunita?

Spolu se svými kolegy z Centra pro ekologii infekčních chorob prostudoval oba přístupy, jak mitigaci, tak i stádní imunitu. Vědci se snažili zjistit, jestli je vůbec možné této imunity dosáhnout, aniž by to vedlo ke kolapsu nebo přetížení zdravotnických systémů. A pokud ano, jak by měly vypadat cesty, které jsou schůdné, realistické a funkční.

Pracovali s novým modelem, který simuluje šíření covidu-19 ve Velké Británii. Pokud by se dodržovala strategie mitigace, vedlo by to k mnohem menšímu množství ztrát na životech: zemřelo by 62 tisíc osob ve věku nad 60 let a 43 tisíc lidí do 60 let. Přijetí strategie stádní imunity by vedlo k celkem 410 tisícům úmrtí, přičemž 350 tisíc z nich by se týkalo seniorů nad 60 let.

Jako zdaleka nejúčinnější opatření se v jejich modelu ukázala včasná izolace nakažených: pokud by se ji podařilo aplikovat v dostatečném množství už na lidech bez příznaků, pak by nemoc vyhasla už během dvou měsíců, aniž by bylo třeba jiných, drastičtějších opatření.

To ale vyžaduje precizní program testování, které odhalí nakažené rychle, a současně trasování, které zase dokáže včas vyhledat jejich potenciálně nakažené kontakty.