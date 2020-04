Odběry pro studii promořenosti začnou ve čtvrtek. V květnu ministerstvo zveřejní výsledky

Používat se budou rychlotesty, vybrány byly ty nejspolehlivější

Testování se bude provádět takzvanými Rapid testy (rychlotesty), kterými se detekuje přítomnost protilátek proti koronaviru. Tímto testem však není možné zjistit časnou infekci, protilátky se totiž v krvi pacienta objeví až zhruba po dvou týdnech.

V Brně a Olomouci se rychlotesty zkoumaly a byly vybrány ty s velmi dobrými diagnostickými parametry. V případě, že rychlotest potvrdí nákazu, bude dobrovolníkovi proveden i takzvaný PCR test. „Pokud bude pozitivní, podstoupí následně ještě výtěr z nosohltanu, který vyloučí případnou aktivní infekci, byť je velmi nepravděpodobná,“ vysvětlil ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.

V regionech Olomouce, Litovle a Uničova budou lidem rovnou provádět odběr žilní krve, která pak bude použita i na samotný rychlotest.

Přijít mohou lidé bez příznaků a nařízené karantény

Během dvou dnů by mělo být otestováno zhruba 27 tisíc dobrovolníků. Na odběr mohou přijít lidé s trvalým nebo přechodným pobytem v Česku, kterým je 18 až 89 let. V Praze a Brně budou testovat i děti od 8 do 17 let. Je nutné předložit kartičku pojištěnce či jiný průkaz totožnosti.

Dobrovolník by neměl mít žádné akutní zdravotní problémy jako je například zvýšená teplota nebo jakékoliv příznaky onemocnění COVID-19. Člověk, který na testování přijde, nesmí mít nařízenou karanténu.