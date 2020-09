Volební týden je tady. Strany i jednotlivci se utkají o moc v krajích a o křesla v Senátu

Česko vstoupilo do volebního týdne. Lidé rozhodnou o tom, kdo zasedne ve vedení třinácti krajů a kdo zaplní křesla třetiny Senátu. Volební místnosti se otevřou tradičně v pátek a v sobotu, tentokrát ale do volebního klání vstoupil i koronavirus, a to na ryze praktické úrovni; už ve středu a ve čtvrtek totiž odevzdají hlas lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci. Volit budou speciálním způsobem.