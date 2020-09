Ohledně nouzového stavu jsou poslanci odtažití. Vysvětlení chtějí slyšet i sociální demokraté a komunisté

Šéf poslanců ČSSD připustil, že by se debata mohla klidně protáhnout do pozdních hodin. „Na grémiu sněmovny ale byla poptávka po tomto tématu, i jako koaliční poslanci máme některé otázky a je předdomluveno, že budeme diskutovat a členové vlády otázky budou zodpovídat,“ řekl Chvojka.

„Očekáváme, že bychom to měli podpořit. Ale měla by tomu předcházet řádná debata volených zástupců,“ uvedl Chvojka. Babiš, Hamáček a Prymula by se podle něj měli zúčastnit férové debaty a reagovat na výtky opozice i dotazy poslanců. Také šéf poslanců vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že je důležité, aby si ještě před jednáním vlády její členové vyslechli argumenty a názory poslanců.

„Chceme znát podmínky a jsme pro to, aby vláda vysvětlila Poslanecké sněmovně, proč k tomu kroku sahá. Jestli jsou to zdravotní důvody, růst nákazy nebo důvody ekonomické, případně otázka nákupů vzhledem k tomu, že obyčejně slyšíme, že je Česká republika připravena, pokud jde o materiální zabezpečení, na tři měsíce dopředu,“ poukázal Filip. Zdůraznil přitom, že sněmovna může nouzový stav zrušit.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že ani jeho hnutí nepodporuje vyhlášení nouzového stavu. Kabinet podle něj vůbec nezdůvodnil a nesdělil své záměry.

S vyhlášením nouzového stavu nesouhlasí podle její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové ani TOP 09, pokud vláda současně nezavede jasné kompenzace. Podle Pekarové Adamové je dosavadní komunikace kabinetu zoufalá. „Neříká žádné konkrétní informace, dozvídáme se o tom jako o polotovaru,“ uvedla. Předseda STAN Vít Rakušan potom považuje chystané vyhlášení nouzového stavu za přiznání selhání vlády v boji s koronavirem.

Zatímco sociální demokraté jsou připraveni o věci debatovat dlouho do noci, podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného by se měli k tématu dostat krátce poté, co vláda rozhodne. Kabinet bude o nouzovém stavu jednat ve středu ráno, zároveň začne v devět hodin mimořádná sněmovní schůze, jejíž náplní by měl být zákon o kurzarbeitu.

„Ještě před bodem kurzarbeit by měla proběhnout debata a informace vlády k dopadům zavedení nouzového stavu,“ řekl.