Stát pandemii zvládá, míní Hamáček. Připustil ale, že by v budoucnu mohl vyhlásit nouzový stav

Neočekává také, že by se v rámci opatření proti koronaviru uzavíraly základní školy, pravděpodobný je ale podle něj přechod středních škol na dálkovou výuku.

Naopak Hamáček si nové vedení ministerstva pochvaluje. Podle odstoupivšího Vojtěcha to byl přitom právě Hamáček, který se vůči jeho práci často ozýval. „Podporu od šéfa koaliční ČSSD Jana Hamáčka jsem neměl, byly tam i osobní útoky,“ řekl Vojtěch v rozhovoru pro server iDNES.

Plošná opatření na vysokách školách

Právě školství je přitom palčivým problémem v kontextu plošných opatřeních. Prymula uvedl, že distanční výuka na vysokých školách by měla platit aspoň měsíc. Pro nové studenty v prvním ročníku by měla být možná kombinovaná výuka.

Vedení univerzit i studenti postupy státu kritizují. Fiala, který působil jako rektor Masarykovy univerzity, protestní hlasy chápe.

„Je to zbytečný zásah státu do něčeho, co funguje,“ řekl. Jako příklad uvedl postup právě Masarykovy univerzity, která se ohradila proti plošným zákazům hygienické stanice. Brněnská univerzita podle něj sama vytvořila sofistikovaný systém na vyrovnání se s koronavirem.