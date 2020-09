Sešli se nejvyšší ústavní činitelé. Kvůli návštěvě Tchaj-wanu ale chyběl Vystrčil

V lánském zámku v úterý odpoledne začala schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Jednali mimo jiné o postoji k Rusku a k Číně, situaci v Bělorusku nebo investicí do obrany. Na rozdíl od předchozích setkání chyběl na schůzce předseda Senátu. Prezident Zeman Miloše Vystrčila (ODS) nepozval, zdůvodnil to tím, že Vystrčil navštívil Tchaj-wan, přestože mu to ostatní vysocí ústavní činitelé nedoporučili.