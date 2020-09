Česko by mělo dodržet závazek vůči NATO a vydávat na obranu dvě procenta HDP, řekl Babiš

přehrát video Česko by mělo dodržet závazek vůči NATO

Největší bezpečnostní akce v Evropě –⁠ dny NATO –⁠ každý rok připomíná, že Česko je pevnou součástí největšího obranného bloku světa. Jenže svůj klíčový závazek vůči Sveroatlantické alianci vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP si už patnáct let neplní. Stát Alianci slíbil, že to napraví do roku 2024. Minulou středu ale ministr obrany s ministryní financí závazek zpochybnili. „Počítáme s tím, že ta trajektorie bude postupně stoupat, ale že bychom dosáhli v roce 24 dvou procent, řeknu otevřeně, to nepředpokládám,“ uvedla 23. září vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Ministr obrany Lumobír Mentar potvrdil, že v minulosti závazek sice skučně učiněn byl, nikdo ale podle něho nepočítal s krizemi. „Buďme realisté,“ dodal.

Babiš: Neřekl jsem, že to nedodržíme Premiér se teď snaží spojence v NATO uklidnit. „Ale já jsem neřekl, že to nedodržíme. To řekla paní ministryně s panem ministrem. Já se hlásím k tomu, že jsme slíbili, a teďka ani nevíme, jaké bude HDP, my musíme už naši armádu vybavit moderní technikou,“ řekl premiér a předseda hnutí Andrej Babiš (ANO). Před rokem a půl premiér prezidentovi USA Donaldu Trumpovi osobně slíbil, že Česko bude na obranu posílat dvě procenta výkonu ekonomiky právě v roce 2024. Závazek by se tak měl podle něho dodžet. „Samozřejmě výrok pana premiéra vítám, protože v Alianci je to téma nejdůležitější v tuto chvíli a je velice bedlivě sledované,“ uvedl velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský. Podle předsedkyně poslaneckého výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) by Česko mělo závazky plnit nejen kvůli spojencům, ale kvůli sobě samotnému. „Protože Česká republika vždycky bude slabá na to, aby se ubránila, jsme závislí na kolektivní obraně,“ řekla.