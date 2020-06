Vztahům s Ruskem dávám trojku. Je to možná lepší, než to vypadá, řekl Jindrák

přehrát video Rudolf Jindrák hostem Interview ČT24

Vztahy Česka s Ruskem ani s Čínou nejsou nejlepší. Jindrák, který se v diplomacii pohybuje už řadu let, říká, že ze současné situace není nadšený. „Zahraniční politika se stala nedílnou součástí domácí politiky, to té zahraniční politice moc neprospívá, protože zahraniční politika je obecně během na dlouhou trať,“ uvedl. Podle Jindráka si Česká republika vzhledem ke své velikosti a významu nemůže dovolit mít s tak velkými a důležitými zeměmi, jako jsou Rusko a Čína, špatné vztahy. Skončí problém vyhoštěním diplomatů? Dva pracovníky české ambasády v Moskvě už tamní úřady označily jako nežádoucí a do středy musejí zemi opustit. Podle Jindráka není v tomto sporu nikdo vítězem. Řekl, že vyhoštěním pracovníků by měla celá kauza skončit. „To je diplomatické pravidlo, tak to funguje. Takto bychom měli postupovat i v mezinárodních vztazích,“ doplnil. Na druhou stranu by však tento krok podle něj neměl být pro diplomatický sbor příliš citelný. Rusové vyhostili ředitelku Českého centra v Moskvě s diplomatickým statusem a ženu, která pracovala v Českém domě. Ta podle Jindráka status diplomata neměla. „Nechci se kolegyň v Moskvě dotknout, všichni jsme nahraditelní,“ uvedl Jindrák.

Jindrák však upozornil, že nemá radost z toho, že se tato kauza probírá veřejně. Vyhošťování diplomatů je podle něj vždy nepříjemné, on sám údajně vyhošťoval asi třináct diplomatů. Připomněl však, že to vždy dokázal zdůvodnit, a hlavně se to nikdy neprozradilo. Vše proběhlo bez veřejné debaty, která to podle něj komplikuje. Bleskový přesun do Česka Pro velvyslance, který jde „na kobereček“, je podle Jindráka velmi nepříjemné si vyslechnout, kdo má odejít. „Ta nervozita v ambasádě, která musela být, protože ta ambasáda má nějakých 15 až 18 diplomatů, a teď nevíte, kdo vlastně bude vyhoštěn. Nezávidím to panu velvyslanci Pivoňkovi, určitě ne,“ řekl. V současné době je přesun z Ruska podle Jindráka komplikovanější kvůli pandemii koronaviru. Po celém světě totiž létá jenom minimum letadel a bylo tak nutné zajistit převoz auty. „Ti lidé si museli rychle sbalit osobní věci, je to mimořádná situace pro ambasádu,“ popsal.



„Poradil jsem mu, aby byl v klidu, aby to bral jako součást mise. Pokud se nepletu, tak Vítězslav Pivoňka to nezažíval poprvé. My s tím prostě musíme počítat, že taková situace může nastat.“ Rudolf Jindrák vedoucí zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ČR

Post v Moskvě je podle Jindráka pro diplomaty velmi zajímavý. „Je to vysněný post, protože je těžký. Já si myslím, že každá výzva je těžká,“ uvedl s tím, že na tuto funkci musí být člověk připraven. „Určitě je to jedničkový úřad, jak my říkáme, prestižní pozice velvyslance v Moskvě,“ doplnil. Kauza ricin: o provokaci podle Jindráka nešlo Jindrák odmítl tvrzení Moskvy, že kauza ricin byla provokací a nepřátelským krokem z české strany. Uvedl, že věří vládě v tom smyslu, že důvody k tomu byly. „Na druhou stranu si myslím, že se mohly hledat nějaké jiné metody. Ony se hledaly. Pan ministr Petříček o tom hovořil, že hovořil s ruským velvyslancem, jak z toho neudělat politickou kauzu,“ uvedl s tím, že věří tomu, že ministr udělal vše pro to, aby kauza vztahy obou zemí nepoškodila.

Na otázku, zda má ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) podporu prezidenta Miloše Zemana stejně jako ji má od premiéra Andreje Babiše (ANO), Jindrák neodpověděl s tím, že by nerad komentoval vztah prezidenta s Petříčkem. Současné vztahy Česka s Ruskem Jindrák ohodnotil známkou 3, i když mohou vypadat jako horší. Spor, který vyústil ve vyhošťování diplomatů, podle Jindráka končí. „Na druhou stranu to zanechává na obou stranách nějakou stopu nedůvěry,“ doplnil. Dodal, že Ruska se bát nemusíme, ale měli bychom mít respekt. Cesta na Tchaj-wan není vhodná Jindrák komentoval také plánovanou cestu šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Připomněl, že cestu nedoporučil prezident Zeman, premiér Babiš ani ministr zahraničí Petříček. „To mi na tom vadí,“ uvedl. Jindrák zopakoval, že Česko neuznává Tchaj-wan jako samostatný stát. „Tou návštěvou pana předsedy Vystrčila může dojít k uznání toho státu de facto, ne de iure. A kladu si otázku, jestli se vůbec jedná o oficiální návštěvu,“ řekl s tím, že není rolí prezidenta ani premiéra někomu zakazovat někam cestovat.