Nesmíme se hrbit, hájí svou cestu na Tchaj-wan šéf Senátu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v úterý oznámil, že navštíví od 30. srpna do 5. září Tchaj-wan. Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce. „Dle mého názoru se nám vyplatí spolupracovat s demokratickou zemí, jako je Tchaj-wan. Je to výhodné po stránce hospodářské, vědecké i kulturní. Nenarušuji žádný princip jedné Číny, protože tam nejedu vyhlašovat nezávislost Tchaj-wanu,“ uvedl v úterních Událostech, komentářích ČT24, předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Jsem také přesvědčen, že to napomůže i narovnání vztahů s Čínou i k tomu, aby si český národ uvědomil, že základní hodnoty, na kterých jsme jako svobodná společnost postaveni, je třeba chránit, nepodléhat tlaku cizích mocností a nestat se něčím lokajem,“ dodal. „Jsem si jistý, že základem naší prosperity je svoboda, právní stát, ústavnost, demokracie, svébytnost a nezávislost. A pokud toto ztratíme, tak nebude ani prosperita.“

Šéf SPD Tomio Okamura ale Vystrčilovi doporučil, aby na Tchaj-wan jel spíše jako turista. A uvedl, že „největším exportním artiklem do Číny je cestovní ruch“. „Propadáme se do velkého deficitu, hrozí až desetiprocentní nezaměstnanost a české firmy exportují do Číny za zhruba 2,2 miliardy korun ročně, to je osmkrát více než na Tchaj-wan. Do České republiky jezdí 612 tisíc čínských turistů, utratili tady deset miliard za loňský rok, pracuje tady 250 tisíc lidí v cestovním ruchu a ti také nemají práci,“ dodal. „Ať si tam pan Vystrčil jede, mně tam ale chybí to B, já bych tam jel jako turista,“ dodal Okamura. Vystrčil připomněl, že za poslední roky v Česku investoval Tchaj-wan 18 miliard, zatímco Čína pouze 10 miliard. A zatímco Tchaj-wan vytvořil 24 tisíc pracovních míst, Čína zhruba 4 tisíce pracovních míst v Česku. A připomněl také, že zatímco Čína u nás kupuje zaběhnuté podniky, Tchaj-wan investuje do zakládání nových.

„To hlavní je, abychom si zachovali rovnou páteř. Abychom se chovali jako sebevědomý stát, jak to vždycky on propaguje a ne jako sluha někoho,“ reagoval na Okamurovy argumenty Vystrčil. „Je třeba upozorňovat na nedodržování lidských práv, stejně jako to dělají ostatní demokratické země na světě, které s Čínou i s Tchaj-wanem obchodují a dělají tu politiku tak, aby to prospívalo oběma zemím,“ dodal Okamura. „Takže vy říkáte, že Čína, když s ní nebudeme mluvit, zakáže svým lidem sem jezdit. A vám se to takto líbí, protože takto má fungovat demokratický stát, je to v pořádku a my s tím nemáme žádné problémy,“ nesouhlasil šéf Senátu s postojem Okamury, který argumentoval pracovními místy, závislými na čínských turistech v Česku.