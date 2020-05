Nejdřív hlavní město, až pak provincie, radí Filip Vystrčilovi k možné cestě na Tchaj-wan

Filipova rada: Nejdřív hlavní město, potom provincie

„Každé velvyslanectví dělá svou práci,“ kontroval předseda komunistické strany Vojtěch Filip. „Naše suverénní chování je dáno právě tím, že se netlačíme do provincie, ale že jednáme s hlavním městem druhého státu,“ doplnil a o statusu Tchaj-wanu opakovaně mluvil v intencích čínské politiky.

„Začneme jednat s provincií, která si hraje na něco, co není?“ ptal se. „Třicet let respektujeme princip jedné Číny, tak se tak musíme chovat. Každý státník ve vysoké ústavní funkci nejdřív jede do hlavního města a pak do provincie. Nebudeme jezdit do provincie, jestliže nenavštívíme hlavní město suverenního státu,“ dodal Filip s tím, že pokud by se vztahy mezi Českem a Tchaj-wanem držely jen na ekonomické úrovni, bylo by to s ohledem na otevřenost tuzemské ekonomiky pochopitelné.

Význam telefonátu z čínské ambasády do Vystrčilovy pracovny potom Filip bagatelizoval. „Budou se k nám vždycky chovat tak, jaké chování dovolíme. Nemyslím si, že panu předsedovi nařizovali, aby nikomu neblahopřál. Nemyslím si, že by takový tón kdokoliv zvolil,“ řekl.

