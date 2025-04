Speed Marathon se vrací, řidiči si musí dát pozor na tisícovce míst

Po celé zemi ve středu hlídky změří rychlost projíždějících aut, a to v rámci jedné z největších dopravních policejních akcí – takzvaného Speed Marathonu. Zaměří se ale i na další přestupky, například telefonování za volantem či stav vozidel. Zhruba tisíc stanovišť ve veřejném hlasování pomáhali vybírat sami lidé.

Jedním z míst, které pro měření vybrali místní, je ulice Vítězná v Kladně, kde auta často bourají. Řidiči tam často nedodržují povolenou rychlost, a hrozí jim tak bloková pokuta od dvou a půl tisíce do třech tisíc korun. Ve správním řízení se ale může sankce vyšplhat až na deset tisíc.

Ve středu budou kladenští policisté kontrolovat celkem jedenáct lokalit. Do výběru problematických míst se po celé republice letos zapojilo výrazně více lidí. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Šiřišťové bylo hlasů přes 117 tisíc, což je podle ní oproti minulému roku pětinásobek.

Kromě hlasů veřejnosti policie zohledňovala při výběru stanovišť i četnost nehod nebo hustotu provozu.

Preventivní akce

Speed Marathon má být především preventivní. Seznam všech míst, kde budou hlídky rychlost měřit, proto zveřejnila policie na svých stránkách.

Stejné kontroly se na českých silnicích konaly už loni v dubnu, kdy se do nich zapojilo přes sedm set strážců zákona, kteří zkontrolovali téměř 4700 vozidel. A přestože i před rokem řidiči dopředu věděli, kde přesně si mají dávat pozor, stejně se dopustili víc než dvou tisíc přestupků, z toho 1500 bylo právě překročení rychlosti. Policie tak za jediný den udělila pokuty za víc než tři a půl milionu.

Opětovné získání řidičského průkazu

V Česku přitom přijde každý rok o řidičské oprávnění z různých důvodů až patnáct tisíc lidí. Pro jeho opětovné získání musí získat posudek od lékaře, psychologa a někteří od loňského dubna také doklad o absolvování terapeutického programu. Tím zatím prošlo jen 1 700 z nich. Kurz trvá pět týdnů a stojí třináct tisíc.

„Často hned na prvním setkání jsou naštvaní, že vůbec něco takového musí absolvovat, že tady musí trávit čas, že to stojí spoustu peněz,“ uvedla lektorka terapeutických kurzů Lucie Šánková. I proto někteří řidiči hledají cestu, jak se tomuto programu vyhnout.

Dochází i k tomu, že úředník šoférům řidičské průkazy neoprávněně vydá, i když se nařízeného kurzu vůbec nezúčastnili. „V několika případech jsme to zaznamenali, nicméně nevíme, do jaké míry se to ve skutečnosti děje,“ sdělil ředitel metodického centra Centra dopravního výzkumu (CDV) v Brně Pavel Řezáč.