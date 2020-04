Vystrčil si stěžuje na Mynáře kvůli dopisu čínské ambasády, píše Deník N

„Ale o to nejde. Já chci odpovědět, zda si vyžádal z čínské ambasády dokument, o kterém se celou dobu bavíme a ve kterém se vyhrožuje České republice. To je něco trochu jiného, než na co pan kancléř odpovídá,“ řekl šéf Senátu v reakci na to, proč mu Mynářova odpověď nestačí a napsal prezidentovi znovu.

Dopis řada politiků odsoudila

Deník N počátkem dubna napsal, že Mynář požádal čínské velvyslanectví o vypracování dokumentu k zamýšlené Kuberově cestě s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Dokument, který byl doplněný přípisem Pražského hradu, se našel v pozůstalosti Kubery po jeho smrti.

Pokud si kancléř českého prezidenta objednal urážlivý až výhružný dokument od čínské ambasády vůči Česku s cílem vystrašit předsedu českého Senátu Jaroslava Kuberu, považuji to za nehorázný a bezcharakterní čin. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) March 31, 2020

Dopis, ve kterém měla čínská ambasáda hrozit trestem Kuberovi i českým firmám v Číně v případě uskutečnění cesty na Tchaj-wan, řada českých politiků odsoudila. Mynář ale obvinění odmítl, tvrdí, že dokument nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny.

Podle Mynáře Čína prostřednictvím své ambasády prezidenta Zemana a vládu od podzimu upozorňovala, že cestu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan by považovala za porušení vzájemných smluv.