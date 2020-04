Mynář odmítl, že by objednal výhružný dopis čínské ambasády směřovaný Kuberovi

Čínský velvyslanec podle Mynáře o tomto postoji minimálně dvakrát s Kuberou osobně jednal. „S blížícím se termínem připravované cesty velvyslanectví ČLR formulovalo pozici své země i písemně do takzvaného non-paper (to jest stanoviska), ve kterém české straně dává na vědomí svoji reakci v případě, že cesta bude realizována,“ dodal. Toto stanovisko se podle něj stalo součástí dokumentů, které KPR připravovala pro jednání Zemana a nejvyšších ústavních činitelů.

Podle Mynáře jde o dezinformační kampaň

Mynář dodal, že s Kuberou měl nadstandardní vztah a nepotřeboval si objednávat výhružné dopisy, protože mu mohl říkat věci otevřeně. Pokud by podle něj byl dopis určen Kuberovi a on ho považoval za výhružný, veřejně by sdělil své stanovisko tak, jak měl ve zvyku. Obvinil novináře z Deníku N, že zneužívají památky Kubery. „Podsouvají mu něco, co nikdy neřekl a nic nenasvědčuje ani tomu, že by si to myslel. Logika naopak napovídá, že si myslel pravý opak,“ napsal kancléř.

Deník N uvedl, že informace o pozadí vzniku dopisu dostali v březnu senátoři ze zahraničního a bezpečnostního výboru od tajných služeb. „Rád bych upozornil, že k něčemu takovému nemá BIS ani její ředitel jakékoliv oprávnění a jednalo by se o jednoznačné porušení zákona se všemi důsledky,“ uvedl Mynář. Senát podle něj není v této oblasti příjemcem zpráv BIS.

Mynář záležitost kolem dokumentu označil za pečlivě připravenou dezinformační kampaň. „Je vědomě rozpoutána v situaci, kdy lidé oceňují dodávky zdravotnického materiálu z Číny na ochranu životů v České republice,“ dodal.

Záležitostí se chce zabývat sněmovní zahraniční výbor, který pozval Mynáře na své příští zasedání. Pozváni byli i šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák, čínský velvyslanec Čang Ťien-min a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).