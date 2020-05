Česko se podle Havlíčka nechystá vypovědět ruské diplomaty. Situace je za hranou, varuje Bartoš

Ruské výhrůžky českým politikům jsou podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nepřijatelné, vláda ale o dalším postupu vůči Rusku případně rozhodne až podle informací od bezpečnostních složek.

„Nedomnívám se, že je vhodná doba na to, snižovat počet diplomatů,“ uvedl Havlíček k žádosti senátního zahraničního výboru, aby vláda představila plán na snížení počtu ruských diplomatů v Česku. „Nesmíme panikařit a na základě spekulativních informací vypovídat velvyslance,“ dodal.

„Je to natolik vážné tvrzení, že jakékoliv kroky, které by z toho vyplývaly, jsou samozřejmě dlouhodobého charakteru. A já teď nevím, co třeba zpravodajci nebo bezpečnostní složky skutečně o tom měli,“ uvedl dále Havlíček v pořadu Otázky Václava Moravce.

„Ale v každém případě před jakýmkoli aktem je třeba to nesmírně pečlivě prošetřit a zjistit ten faktický stav – nikoliv na základě toho, že to napíše jedno médium. Může to být pravda, nemusí to být pravda, ale dělat z toho závěry by bylo velmi předčasné,“ doplnil.

Hřib, Novotný a Kolář mají policejní ochranu

Česko-ruské diplomatické pnutí vyvolala normalizační socha sovětského maršála Koněva, kterou dala radnice Prahy 6 vedená Ondřejem Kolářem (TOP 09) před několika týdny odstranit z náměstí v pražské Bubenči. Vyvolalo to rozhořčení i v nejvyšších patrech ruské politiky.

Týdeník Respekt pak v pondělí přinesl informaci, že do země přicestoval pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin. Bezpečnostní úřady jeho přílet podle Respektu vyhodnotily jako riziko pro primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) i starostu Prahy 6 Koláře, který se skrývá na neznámém místě.