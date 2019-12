Ten uznává to a ten zas tohle. Změna jízdního řádu přinese zmatek s jízdným na železnici, i když menší, než hrozilo

osobní vlaky Ústí nad Labem – Most, Ústí nad Labem – Děčín, Most – Žatec, posilové spoje na dalších tratích v Ústeckém kraji: RegioJet osobní vlaky Rakovník – Osek, Jirkov – Lužná, Chomutov – Vejprty: Länderbahn osobní vlaky Litoměřice – Most: AŽD

rychlíky Brno – Bohumín: RegioJet rychlíky Praha – Tanvald: Arriva rychlíky Praha – České Budějovice: Arriva rychlíky Praha – Rakovník: Arriva rychlíky Kolín – Šluknov: Arriva rychlíky Plzeň – Most: GW Train Regio spěšné vlaky (LET) Praha – Lichkov: Leo Express

Pro cestující je dobrá zpráva, že jízdenky si budou moci koupit po přestupu ve druhém vlaku, a to bez příplatku. Platí to kromě soukromých dopravců i u Českých drah, které již loni do svých přepravních podmínek zavedly ustanovení, podle kterého se „po přestupu z vlaku jiného železničního dopravce na základě předložení platného jízdního dokladu příslušného dopravce přípojného vlaku“ neplatí čtyřicetikorunová přirážka za odbavení průvodčím.

Fungovat to na nich bude stejně jako v případě rychlíků Plzeň–Most, které již třetím rokem provozuje společnost GW Train Regio. To znamená, že v rychlících alternativních dopravců nebudou platit jízdenky Českých drah, a kdo do nich bude přestupovat z jiných vlaků, bude si na rychlík muset koupit lístek zvlášť.

Podobně jako dosud České dráhy i noví dopravci budou zároveň uznávat v rychlících jízdenky integrovaných dopravních systémů na území jednotlivých krajů – v případě rychlíků Brno–Bohumín jde o tarif IDS JMK mezi Brnem a Nezamyslicemi, IDS Olomouckého kraje mezi Přerovem a Polomí a tarif ODIS mezi Polomí a Bohumínem. U rychlíků Arrivy potom jde o tarif Pražské integrované dopravy ve středních Čechách, případně IDOL na území Libereckého kraje.

Praha a Středočeský kraj

Ačkoli Praha ani střední Čechy nevybraly žádného nového dopravce, dochází v regionu k několika změnám z rozhodnutí jiných.

Především jde o to, co bylo již zmíněno – na rychlíkových linkách z Prahy do Rakovníka, Příbrami (a Budějovic) a Mladé Boleslavi (a Tanvaldu) a také z Kolína do Mladé Boleslavi (a Šluknova) začne jezdit Arriva. Ta není v Pražské integrované dopravě nováčkem, již od loňského prosince provozuje linku Praha-Hostivař – Roztoky, v rychlících ale bude platit jiný tarif. Zatímco na roztocké lince nepoužívá Arriva vlastní tarif a uznává jízdenky integrované dopravy, ale i lístky Českých drah, pro rychlíky již dopravce svůj tarif vyhlásí a bude platit souběžně s integrovanými jízdenkami.

Souběžně s rychlíky budou jezdit i osobní a spěšné vlaky, které ale zůstanou Českým drahám a bude v nich platit jejich tarif.

V části Rakovnicka potom začnou jezdit vlaky společnosti Länderbahn na dvou linkách do Ústeckého kraje (z Rakovníka do Oseka a z Lužné do Jirkova). V nich budou platit integrované jízdenky a dopravce zároveň vyhlásí vlastní tarif, jízdenky budou prodávat průvodčí ve vlaku.

Do Pražské integrované dopravy se nově zapojí ještě Leo Express se svými spěšnými vlaky Praha–Lichkov. Integrované budou mezi Prahou a Kolínem, platit v nich zároveň bude i tarif dopravce.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj zadal své železniční zakázky Českým drahám a fungovat bude vše jako dosud, i v osobních a spěšných vlacích tedy budou platit drážní jízdenky. Nic se nemění na tom, že na třech šumavských lokálkách jezdí GW Train Regio, který má svůj vlastní tarif a jízdenky ČD neuznává.

Kraj sice má integrovaný dopravní systém, jeho tarif ale zahrnuje pouze časové předplatní jízdenky, zatímco ceny jednorázového jízdného nechávají v jižních Čechách na dopravcích.