Nemůžeme se k přírodě chovat jako puberťáci, i když si žijeme prima, říká environmentální etik Binka

V Česku usychají stromy, voda je podle vědců plná mikroplastů, loni v létě postihly řadu států v důsledku sucha rozsáhlé požáry. Klimatické změny ohrožují miliony lidí, čtvrtinu památek UNESCO a stovky tisíc druhů organismů. Jak se vám s tím žije?

Už jsem na to zvyklý. Já si environmentální úzkost i vztek prožil silně na začátku devadesátých let. Zní to asi podivně, ale už to pro mě tak úmorné a zatěžující není. V nějakém slova smyslu jsem se s tím naučil žít.

Opravdu se dá zvyknout na fakt, že život na Zemi se může pod vlivem klimatických změn proměnit k nepoznání?

Záleží na tom, jak je člověk nastavený. Já už netruchlím každý večer. Člověk trochu okorá, otupí, najde si obrany. Ale určitě je to zátěžové, náročné téma.

Někteří lidé v souvislosti s klimatickými změnami a ekologickými problémy pociťují úzkosti, depresi, strach z budoucnosti. Kolik jich je, zatím nikdo nespočítal. O jaké lidi jde?

Mezi takzvaně žalnými, kteří trpí environmentálním smutkem nebo úzkostí, někdy hněvem, je hodně těch, kteří jsou aktivní. Často trpí vyhořením z toho, že se snaží a svět jde stejně jiným směrem.

Ale taky mezi nimi je nemalá část lidí, kteří nejsou z environmentálního hnutí. A jejich hluboký problém při zvládání toho smutku je, že jsou obklopeni lidmi, kteří to vůbec necítí jako problém. Většina české společnosti pořád necítí ohrožení životního prostředí jako něco zásadního. Není to téma české společnosti číslo jedna, ale ani téma dva či tři.

Někdo by mohl říct, že lidé, kteří prožívají tyto věci, jsou změkčilí, rozmazlení. Že naši rodiče a prarodiče vyrůstali v době, kdy hrozila jaderná válka, a taky s tím museli žít. Souhlasíte s tím?

Já si tu dobu pamatuji a bylo to opravdu děsivé, člověk měl sny o tom, že začíná jaderná válka. Do mě jako do dítěte se to docela zapisovalo.

Víte, když se začaly objevovat environmentální zármutek a úzkost, tak to jako první pociťovali biologové, kteří psali o ekosystémech a druzích, o kterých věděli, že začínají ze světa mizet nebo se rozpadají. To jsou texty z osmdesátých, devadesátých let a mně připadají jako texty lidí, kteří vidí, co se děje, rozumí tomu problému a zasahuje je to emočně. To mi vůbec nepřijde změkčilé nebo rozmlsané.

Spíš bych řekl, že na té druhé straně je cynismus a nebo neznalost reálného světa. Skutečná míra environmentálních problémů není úplně malá, a že to má traumatizující důsledek, to souvisí s tím, že ti lidé, kteří to vnímají, jsou citliví. Já bych nechtěl žít uprostřed lidí, kteří jsou necitelní.