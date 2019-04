Studentský tlak na rychlé změny může v případě klimatu vést k nepromyšleným řešením, soudí klimatolog Tolasz

Právě změna klimatu nemůže být podle Tolasze řešena rychle a nepromyšleně. Pokud tedy studenti budou příliš tlačit na změnu, „můžeme se dočkat nepromyšlených řešení a nepříjemných důsledků“. Uvítal by spíše, pokud by hnutí vedlo k lepšímu chápání problému, které by si studenti přenesli na vysoké školy a do praxe – pak by to podle něj splnilo svůj účel. Ocenil také motto hnutí: Politici poslouchejte vědce.

Jako další příklad nepromyšleného řešení zmínil i německou reakci na havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě a překotný odklon od jaderné energie.