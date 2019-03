„Klima teď, škola potom.“ Tisíce studentů po celém světě i v Česku demonstrují za boj proti změnám klimatu

„Změn klimatu si můžeme všimnout všude kolem nás. Ať už je to sucho, povodně, hurikány a nebo čím dál častější výkyvy počasí. Podílejí se zásadně na společenských problémech jako jsou například válečné konflikty nebo tolik diskutovaná migrace,“ napsali čeští studenti v prohlášení zveřejněném na konci února. Během dvou týdnů ho podepsalo přes 2200 studentů.

Odkazují se na zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN z loňského podzimu, podle které do 12 let hrozí planetě ekologický kolaps. Vyzývají proto politiky, aby ihned provedli potřebné kroky ke snížení emisí.

Středoškoláci také upozorňují, že reakce politiků na vědecká varování neodpovídají závažnosti situace. Příkladem může být prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie.

Stávkou chtějí poukázat na rozpor, kdy po nich dospělí chtějí, aby se zodpovědně vzdělávali a připravovali na budoucnost, dělají však jen málo pro to, aby mladí vůbec nějakou budoucnost měli.

Studenty po celém světě inspirovala švédská aktivistka Greta Thunbergová , která loni v září ve svých 15 letech několikrát vynechala vyučování, aby místo toho protestovala před švédským parlamentem. Svou vládu viní z nedodržování pařížské klimatické dohody z roku 2015, v níž státy slíbily omezení emisí skleníkových plynů. Páteční protesty pod heslem Fridays for Future („Pátky pro budoucnost“) se od té doby uskutečnily v Německu, Belgii, Austrálii nebo ve Velké Británii.

Základním cílem dohody, která byla podepsána v Paříži 12. prosince 2015, je udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně (v porovnání s teplotou v předindustriálním období). Text rovněž vyzývá státy, aby usilovaly o co nejrychlejší globální snížení emisí skleníkových plynů.

Protestuje se v Praze, Brně nebo Liberci

Připojily se také desítky studentů z Liberce. Hlásají, že „Jedno nám to není, že se klima mění“, „Neexistuje žádná planeta B“, „Stop průmyslovým zónám na zelených loukách“ nebo „Klima teď, škola potom“. V Praze se sešly stovky studentů na Malostranském náměstí.

Klimatolog Alexander Ač soudí, že změnám klimatu nepřikládá svět náležitý význam a dosavadní snahy o řešení jsou nedostatečné. „Proto považují aktivní přístup mladých lidí za zcela legitimní,“ uvedl. „V průběhu dvanácti let je potřeba snížit celosvětové emise oxidu uhličitého o téměř 60 procent, jinak oteplení překročí hranici 1,5 stupně Celsia a riziko rozsáhlých nevratných změn se výrazně zvýší,“ dodal.

Akci českých studentů podpořily i ekologické organizace Hnutí Duha či Greenpeace.

Protestuje se ve 106 zemích světa

Na webu FridaysForFuture.org bylo do čtvrtečního odpoledne zaregistrováno 1693 protestů ve 106 zemích světa, v pátek dopoledne už web evidoval přes dva tisíce protestů ve 126 zemích.

Nejvíce protestů se koná v Německu, v Itálii a ve Spojených státech. Do školy ale nepůjdou mladí z celého světa včetně Brazílie, Chile, Írán, Indie, Japonska, Vanuatu, Tanzanie či Panamy. Patrně půjde o dosud nejrozsáhlejší stávku.

„Ke klimatické krizi se musíme konečně postavit jako ke krizi. Jedná se o největší ohrožení v dějinách lidstva a my už nebudeme dál tolerovat nečinnost těch, co ve světě rozhodují a ohrožují tak celou naši civilizaci… Žádáme je, aby přijali zodpovědnost a klimatickou krizi řešili,“ uzavřela koordinační skupina mladých aktivistů otevřený dopis, který zveřejnil mimo jiné britský list The Guardian. Členkou skupiny je i Thunbergová.