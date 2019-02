„Splachovat pitnou vodou je barbarství, vodní blahobyt skončil,“ říká ministr Brabec

Podle Brabce ale není možné nyní odhadnout, zda a které obce budou mít v létě problémy s vodou. „To je to, co se bude rozhodovat zhruba v březnu. Pokud by únor a březen probíhal pomalejším táním a voda se vsakovala, je šance, že by alespoň částečně sníh vyrovnal deficit posledních pěti suchých let alespoň v některých částech území. To se nám nepodaří všude. Latentní deficitní oblasti jsou třeba jižní Morava, část Polabí, Litoměřicko, Rakovnicko, Lounsko, tam se nám to asi nepodaří vyrovnat,“ nastínil.

Konflikty kvůli vodě mohou v obcích narůstat

A podle Brabce tak hrozí i narůstající konflikty kvůli vodě. „Ony ty malé války už v desítkách, ve stovkách obcí jsou. Ještě teď je celá řada obcí, které jsou zásobovány cisternami, i v únoru, což je neuvěřitelný stav a možná naprosto historicky poprvé. Objíždím celou republiku a bavím se se stovkami starostek a starostů a pamětníci, kterým je devadesát let, nepamatují, že by někde v té obci vyschla studna, až třeba vloni, nebo předloni,“ řekl.