Suché léto přineslo zájem o rybníky. Obce je chtějí odbahnit i stavět nové

O stejnou dotaci jako Kačice si podle ministerstva zemědělství zažádalo už 166 obcí. Od vyhlášení dotační výzvy přitom uběhl teprve měsíc. „O danou podporu je ze strany obcí enormní zájem,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Obce už podaly žádosti za víc než půl miliardy

Většina radnic se uchází o podporu na odbahnění nebo jinou údržbu rybníků. Dvacet vesnic a měst chce vyhloubit docela novou nádrž.

Některé obce by ale podávání žádostí nemusely stihnout. Termín mají sice až do ledna, ale kvůli obrovskému zájmu by ho ministerstvo mohlo zkrátit. Už do této doby obce podaly žádosti na projekty za víc než půl miliardy. Ministerstvo je přitom ochotné rozdělit maximálně 400 milionů korun.