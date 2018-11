Nedostatek deště a sněhu sužuje Česko už pět let. Nejvíc severní a východní Čechy

Co se týká jednotlivých povodí, nejhorší situace je také na severu Česka. Konkrétně se jedná o českou část povodí Odra – Lužická Nisa a povodí Odry. Naopak relativně menší deficit srážek vykazují povodí v jižní polovině Česka – povodí Dyje a Vltavy.

Jestli bude suchý i příští rok, přitom zatím nikdo netuší. „Většinou to bývají čtyři, maximálně pět let, a potom se to zase otočí a bývají roky vlhčí. Ale samozřejmě může být suchý tak jako letošní rok,“ uvedl Radek Čekal.

Sucho s létem neskončilo

Se suchem se Česko nepřestalo potýkat ani na podzim. Letošní rok přitom nebyl jen mimořádně suchý, ale také teplý. To mělo dopady na celou ředu oblastí. Například o prázdninách měli hasiči navzdory výstrahám a zákazům rozdělávání ohňů nejvíc práce za poslední tři roky.

Miliardové ztráty hlásí zemědělci – celková suma se podle odhadu agrárníků vyšplhala až na 11 miliard korun. Letošní zájem o náhrady byl tak přibližně třikrát vyšší než loni. Nedostatek srážek přidělává starosti také vlekařům, kteří se připravují na umělé zasněžování sjezdovek.