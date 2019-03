Pět důvodů, proč slavit Světový den vody. Je plná mikroplastů, v podzemí jí ubývá...

Podle jeho výzkumu se během dalších sto let plně doplní jen přibližně polovina těchto vodních zdrojů. Což znamená, že ve zbytku oblastí bude potenciálně docházet k nedostatkům vody, na níž tam byli doposud zvyklí. „Dalo by se to nejlépe popsat jako časovaná bomba – protože klimatická změna, která se projevuje nyní, se na podzemních vodách, řekách a mokřinách projeví až o hodně později,“ komentoval Cuthberg.

Zatím není jasné, jaké je dopad mikroplastů na zdraví člověka nebo ekosystémů, ale existují odůvodněná podezření, že jsou negativní. Například francouzským vědcům se vloni podařilo prokázat, že mikroplasty škodí mořským šnekům. Škodlivé látky, které mikroplasty obsahují, mohou zřejmě zhoršovat schopnost těchto měkkýšů reagovat na nebezpečí a bránit se predátorům, tvrdí výzkum. Zda něco podobného může potkat i člověka, není jasné, ale v současné době to zkoumá řada vědeckých týmů po celém světě. Podle vědců si ale mikroplasty zasluhují další pozornost už proto, že na sebe mohou prokazatelně vázat škodlivé látky.

Pokud by se to potvrdilo, byl by to problém: český výzkum před rokem potvrdil, že tyto drobné plastové částice zatím není možné z pitné vody zcela odstranit. Ukázal to výzkum vědců z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. V litru upravené pitné vody zůstává 300 až 900 částic mikroplastů.

Mezi nalezenými mikroplasty byly nejčastější materiály PET, polypropylen a polyethylen, které tvořily 70 procent. Celkově vědci našli ve vodě mikroplasty z 12 materiálů. Tvarově měly částice většinou formu úlomků, v jedné úpravně převažovala ve vodě vlákna.

Tání ledovců

S vodou je problém také v pevném skupenství. Konkrétně s ledem v ledovcích, který v posledních desetiletích značně rychle ubývá. Týká se to ledovců po celé planetě, někde je příčina přirozená, jinde se jedná o projev zrychlujícího oteplování planety.

Největším problémem je tání ledovců v Antarktidě, kdy ledu ubývá enormní množství. Vědci zkoumali Antarktidu od roku 1979 do roku 2017 a zjistili, že v prvních letech přicházela zhruba o 40 gigatun ledu ročně, v posledním období to je až 252 gigatun.