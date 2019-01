Stín nad Benátkami i Yellowstonem. Klimatická změna ohrožuje čtvrtinu památek UNESCO

Na některých místech je bezprostřední nebezpečí zcela jasné. Například americký Yellowstonský národní park zažívá oproti dřívějšku teplejší zimy s menším množstvím sněhových srážek, řeky v něm se oteplují, jezera a mokřady se zmenšují a prodlužují se období s rizikem požárů. Upozorňují na to ve společné zprávě Program OSN pro životní prostředí, UNESCO a Union of Concerned Scientists .

Podle Adama Markhama z Union of Concerned Scientists by jedním z řešení mohlo být vytvoření indexu zranitelnosti vůči klimatu. To by zemím, které se o místa světového významu starají, umožnilo lépe pochopit a sledovat klimatické změny a dokázat na ně účinněji reagovat.

Rösslerová říká, že je nezbytné vytvořit strategie, jak se přizpůsobit mimořádným událostem vyvolaným počasím. Často je při tom podle ní dobré čerpat ze znalostí a zkušeností místních lidí. Například v přírodně-kulturní oblasti Sierra de Tramuntana na španělské Mallorce, která se potýká s nedostatkem vody, lidé s úspěchem obnovili tradiční zavlažovací systémy.