Máme jen 12 let na zásadní změnu. Svět reaguje na alarmující zprávu o klimatu

Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu, který je zároveň zástupcem České republiky při Mezivládním panelu pro změny klimatu, teoretický optimismus zprávy nesdílí. „Podle aktuální zprávy by pro udržení zvýšení pod hranicí dvou stupňů Celsia musel následovat rychlý pokles emisí na čistou nulu do poloviny století. Součástí Pařížské dohody jsou národní závazky snižování emisí, jejichž výše k těmto cílům zatím nevede,“ upozornil.

Aby se podařilo omezit oteplování na 1,5 stupně, musely by se podle zprávy do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého způsobené člověkem o 45 procent. Do roku 2050 by pak bylo nutné dosáhnout nulových emisí. Množství oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší člověkem by tedy nesmělo převyšovat množství, které z atmosféry sám odčerpá nebo které z ní zmizí přírodními procesy. Docílit by toho bylo možné jen odstraněním stovek miliard tun oxidu uhličitého z atmosféry například pomocí opětovného zalesňování.

Lidstvu dochází čas

Zpráva varuje, že už za 12 let bude zřejmě naše planeta o 1,5 stupně Celsia teplejší než před nástupem průmyslové výroby. Autoři zprávy i další experti na klimatologii i meteorologii varují, že už tento na první pohled drobný nárůst bude pro lidstvo znamenat množství problémů.

Pokud bude kritická hranice prolomena, povede jakékoliv další oteplování k situacím, na které lidstvo není připravené. „Bude to vést k extrémním suchům, rozsáhlým požárům, či naopak k záplavám. A také k nedostatku potravin, které mohou chybět až stovkám milionů lidí,“ popisuje CNN.

Podle Dany Balcarové (Piráti), předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, je důležité rychle zareagovat. „Pokud se kompletně nezbavíme závislosti na fosilních palivech do 30 let, důsledky budou katastrofální. Vzestup hladiny oceánů donutí miliony lidí opustit domovy a extrémní projevy počasí budou čím dál častější. Kromě ukončení závislosti na fosilních palivech se musíme zaměřit na obnovu přirozeného stavu krajiny a investice do technologií na odebírání oxidu uhličitého přímo z atmosféry,“ uvedla.