Sbírejte doma čistou vodu, která by jinak odtekla do kanálu, a zalévejte zeleň, vyzývá #Kbelíkvody

Skupině maminek z Prahy vadilo sucho a usychající zeleň na jejich sídlištích. Z toho důvodu založily iniciativu #Kbelíkvody. K nápadu se za tři týdny od založení stránky na Facebooku připojilo 2700 lidí z celé republiky a tím to neskončilo. „Máme ohlasy ze Slovenska, od krajanů ze Švýcarska, Neměcka, Anglie. Jde to mnohem dále, než sami tušíme,“ vysvětlila jedna ze zakladatelek iniciativy Jana Girgašová.

Kbelík vody funguje na jednoduchém principu – sbírání čisté vody v průběhu dne do kbelíku a poté její vylití ke stromu nebo na trávník na veřejném prostranství. „Inspirací mi byl jeden článek na blogu, díky kterému mě napadlo vyzkoušet, kolik ‚čisté‘ vody za den nachytám do kbelíku. A tak jsme s kamarádkami zjistily, jak moc vody odtéká zbytečně do kanálu, a přitom bychom mohly jednoduše zalít tou vodou hynoucí stromy a keře kolem domu,“ popsala začátky Jana Girgašová.