Co se uvaří a nesní, nabídnou večer restaurace na internetu levněji

Služba, kde podniky nabízejí porce po obědě nebo před zavírací dobou, už vznikla v Brně. Na stránce Nesnězeno už o poslední zbylé porce projevila zájem tisícovka zákazníků.

Vzniká i aplikace. „Podnik přidá na základě lokace nabídku, řekne, do jaké doby by si měl zákazník jídlo vyzvednout. A vy si to přes aplikaci zakoupíte,“ vysvětlila zakladatelka iniciativy NoWay-st Nesnězeno Michaela Gregorová.

„Spolupracujeme s třiceti podniky, chystáme spolupráci s dalšími čtyřiceti. Ozývají se i podniky z Prahy,“ dodal druhý zakladatel Jakub Henni.

V Praze zatím rozdávají dobrovolníci večeře ze surovin, které se neprodaly v obchodech. Jídlo dělí mezi potřebné v pondělí a v úterý u pražské stanice Vltavská. „Začalo se nám ozývat čím dál víc lidí, dnes po rozdávání jdeme sesbírat něco z rautu,“ plánuje dobrovolnice z komunity Sant'Egidio Monika Hanych.

Nejen jídlo, ale i nábytek

Přebytky řeší v posledních letech potravinové banky a fungovat začínají i ty nábytkové. Jedna z nich je na sídlišti v centru Liberce. Pro nábytek si do ní mohou přijít lidé pouze na doporučení sociální služby. „Máme tady kuchyňskou linku, komody, skříně, elektrospotřebiče,“ vyjmenovává vedoucí pracovník Na-bank Liberec Radek Šandor.