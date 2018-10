Operace žaludku jsou účinnější, než bývaly. Lékaře ale znepokojuje, jak rychle přibývá obézních

Vysoký tlak, diabetes mellitus druhého typu, trpící játra, zvýšené riziko mrtvice… To vše se skrývá pod vrstvami tuku, které jsou tím nejlépe viditelným projevem obezity. Lidí s nadváhou, ale i přímo obezitou v Česku navíc neustále přibývá.

„Chytit“ obezitu je přitom docela snadné, stačí k tomu třeba jen změnit zaměstnání. Příkladem může být zkušenost bývalého horníka Josefa Vrby, který počátkem 90. let vyměnil náročnou práci v šachtě za snazší – začal opravovat čerpadla. Životosprávu však nezměnil. V práci nejedl, zato doma po příchodu snědl, nač přišel. Záhy se to projevilo na jeho postavě. „To si nikdo neumí představit, když máte za týden tři kila navíc,“ vzpomněl Josef Vrba.

Výsledkem byla doslova koule tuku, a když se ocitla na váze, ručička se zastavila až u čísla 150. Ruku v ruce s tím šel vysoký tlak a cukrovka. Osm let po odchodu ze šachty proto Josef Vrba podstoupil operaci – bandáž žaludku. A stalo se mu to, co mnoha dalším: nejprve sice zhubl na 85 kilogramů, brzy ovšem začala kila znovu přibývat. Pomohla až druhá operace.